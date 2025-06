Chi è Zohran Mamdani figlio della regista Mira Nair e vincitore delle primarie Dem come sindaco di New York?

Zohran Mamdani, figlio della rinomata regista Mira Nair e stimato accademico Mahmood Mamdani, si afferma come il nuovo volto della politica progressista a New York. A soli 33 anni, ha conquistato le primarie democratiche per diventare il candidato sindaco della città nel 2025. La sua storia intreccia arte, politica e impegno sociale, incarnando un futuro promettente. Ma chi è realmente Zohran e quale visione porta alla Città che non dorme mai? Scopriamolo insieme.

Zohran?Kwame?Mamdani, 33 anni, rappresentante democratico-socialista nell'Assemblea dello Stato di New York, ha trionfato nelle primarie Democratiche per diventare candidato sindaco di New York City in vista delle elezioni del 2025. Nato a Kampala (Uganda) il 18 ottobre 1991 da Mira Nair, celebre regista indo-americana, e da Mahmood?Mamdani, stimato accademico in scienze politiche alla Columbia University, Mamdani è cresciuto tra Uganda, Sudafrica e infine New York, studiando alla Bronx High School of Science. Si è laureato in Africana Studies al Bowdoin College, dove ha co-fondato la sezione locale di Students for Justice in Palestine.

