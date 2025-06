Chi è Thomas Fugate il 22 enne a cui Trump ha affidato l’antiterrorismo con un curriculum da giardiniere

In un panorama politico spesso dominato da figure esperte e consolidate, emerge Thomas Fugate, il 22enne di San Antonio scelto da Trump per affidargli l’incarico di antiterrorismo. Con un background da giardiniere e fattorino, la sua nomina solleva numerose domande sulla competenza e sulle strategie di leadership dell’ex presidente. Ma chi è realmente Fugate e cosa rappresenta questa sorprendente scelta? Scopriamolo insieme in un’analisi che mette in discussione i parametri tradizionali del potere e dell’esperienza.

Originario di San Antonio, Texas, Thomas Fugate incarna il prototipo del giovane attivista conservatore emerso negli ultimi anni all’ombra dell’onda trumpiana. Thomas Fugate, che sostituisce Bill Braniff, un veterano dell’esercito attivo da 20 anni nell’antiterrorismo, ha zero esperienze in questo campo. Le attività lavorative del suo curriculum risultano piuttosto limitate. Comprensibilmente, vista la giovane età: giardiniere e fattorino in un supermercato. Classe 2002, ha conseguito la laurea in Politica e Diritto nel maggio 2024 alla University of Texas. Durante gli anni universitari si è distinto soprattutto per l’impegno politico più che per meriti accademici: ha partecipato al programma Texas Civic Ambassadors ed è stato attivo in organizzazioni e think tank di area conservatrice come la Heritage Foundation. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it