Chi è Chris Robinson l’atleta virale sui social per aver vinto i 400 ostacoli nonostante la fuga delle parti intime

Chi è Chris Robinson, l'atleta virale sui social per un episodio esilarante? Questo giovane corridore statunitense, classe 2001, ha attirato l'attenzione non solo per la sua vittoria ai 400 ostacoli a Ostrava, ma anche per un imprevisto che ha fatto il giro del web. Forse fraintendendo un consiglio o semplicemente scegliendo l’outfit sbagliato, Robinson ha vissuto un momento unico che ha acceso le discussioni... e che ora sta facendo il giro del mondo.

Forse avrà frainteso (e anche esagerato) quando il suo allenatore gli ha detto che per vincere “bisogna tirare fuori gli attributi”. O semplicemente avrà sbagliato outfit. Fatto sta che Chris Robinson, corridore statunitense classe 2001, ha avuto non poche difficoltà a vincere i 400 metri ostacoli a Ostrava, in Repubblica Ceca, al World Athletics Continental Tour. Sì, perché mentre gli altri hanno dovuto superare i soliti dieci ostacoli nei 400, lui ha dovuto occuparsi anche di un altro “problema” che lo ha perseguitato da metà gara alla fine. Se avete passato un po’ di tempo sui social in questi giorni, avete già capito a cosa facciamo riferimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi è Chris Robinson, l’atleta virale sui social per aver vinto i 400 ostacoli nonostante la “fuga” delle parti intime

