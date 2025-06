Chi è Ahanor il terzino del Genoa che piace al Milan e non solo

Chi è Chi 232 Ahanor, il promettente terzino del Genoa che sta facendo parlare di sé? Il giovane mancino del 2008, già titolare in Serie A e con un’impresa sfiorata contro il Napoli, ha tutte le carte in regola per affermarsi ai massimi livelli. Dotato di fisico, rapidità e potenziale di crescita, non stupirebbe vederlo presto nel mirino di grandi club come il Milan e oltre.

Ai rossoneri piace il mancino del 2008 che ha già giocato da titolare in Serie A. e ha quasi segnato al Napoli. Ha fisico, progressione e margini di crescita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chi è Ahanor, il terzino del Genoa che piace al Milan (e non solo)

In questa notizia si parla di: piace - ahanor - terzino - genoa

Translate postSecondo quanto riportato da @DiMarzio, il #Milan è fortemente interessato a Honest #Ahanor ? Gli ultimi aggiornamenti sul giovanissimo terzino sinistro del #Genoa che piace ad #Allegri Vai su X

Vieira vuole blindare Malinovskyi. In regia due nomi importanti per i rossoblù Andrea Della Sala Il futuro di Malinovskyi è ancora al Genoa. Lo scrive il Secolo XIX che parla di un nuovo ruolo e delle trattative di mercato dei rossoblù: "Un Malinovskyi regista aiut Vai su Facebook

Chi è Ahanor, il terzino del Genoa che piace al Milan (e non solo); Milan, forte interesse per Ahanor del Genoa; Il Milan accende i riflettori su Ahanor.

Un altro giovane nei pensieri del Milan: Tare valuta Ahanor del Genoa per il futuro - Il Milan, sempre più focalizzato sui giovani, individua nuovi talenti per garantire un futuro competitivo e sostenibile alla squadra. Si legge su msn.com

Milan, occhi su Ahanor del Genoa - Secondo Sky, i dirigenti rossoneri sono molto interessati al terzino sinistro del. Segnala msn.com