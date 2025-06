Chelsea pericolo scampato | ecco chi affronterà agli ottavi del Mondiale per Club

pronti a sfidare le migliori squadre del mondo nel Mondiale per Club, dimostrando ancora una volta la loro forza e determinazione. Dopo aver conquistato la Conference League, il Chelsea si prepara a scrivere un nuovo capitolo di prestigio internazionale, affrontando avversari di altissimo livello. La stagione dei Blues si conferma ricca di sorprese e adrenalina, lasciando i tifosi con il fiato sospeso: ecco chi affronteranno agli ottavi di questa emozionante competizione.

Dopo la vittoria in Conference League, la buona stagione del Chelsea prosegue anche nel Mondiale per Club. La stagione del Chelsea, per il momento, si può considerare estremamente positiva. I Blues di Enzo Maresca torneranno a giocare la UEFA Champions League grazie al 4° posto ottenuto in Premier League, risultato importante considerando che la competizione mancava dalla stagione 20222023. Oltre l’ottimo cammino in Premier, i londinesi sono riusciti a trionfare in Conference League, tornando dunque a vincere un trofeo europeo. Stagione che può dirsi estremamente positiva, considerando anche il notevole abbassamento dell’etĂ media e l’inserimento in prima squadra di giovani del proprio vivaio. 🔗 Leggi su Sportface.it

