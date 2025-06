Chelsea agli ottavi | 3-0 senza difficoltà all’Esperance | affronterà il Benfica

Il Chelsea si impone con autorità nel Mondiale per Club, superando l’Esperance Tunisi 3-0 e conquistando il secondo posto nel Gruppo D. Ora si prepara a sfidare il Benfica negli ottavi di finale, in un entusiasmante remake della finale di Europa League. La squadra londinese punta a replicare il successo e a scrivere un’altra pagina brillante in questa competizione internazionale.

Chelsea agli ottavi di finale del Mondiale per Club: dopo il 3-0 con l'Esperance Tunisi affronterà il Benfica nel prossimo turno Il Chelsea conquista con autorità il secondo posto nel Gruppo D del Mondiale per Club e accede agli ottavi di finale, dove affronterà il Benfica in un suggestivo remake della finale di Europa League .

