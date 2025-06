che serata lo strega tour tutto pieno per i finalisti

è stata un trionfo di emozioni e passione letteraria, dimostrando ancora una volta come la cultura possa unire e coinvolgere tutta una comunità. La partecipazione così entusiasta testimonia che il futuro della letteratura italiana è più vivo che mai, e Sambenedettese ha scritto un capitolo indimenticabile in questa grande avventura. Un evento memorabile che resterà nel cuore di tutti i presenti.

Un successo oltre ogni previsione. La tappa sambenedettese dello Strega Tour 2025 ha confermato ancora una volta l’amore della città per la grande letteratura. Alla Palazzina Azzurra, lunedì 23 giugno, si è registrato un vero e proprio tutto esaurito: sedie occupate in ogni ordine di posto, pubblico in piedi ai lati, ragazzi seduti a terra pur di non perdere l’occasione di ascoltare da vicino i cinque finalisti del Premio Strega. La serata, inserita nella 44ª edizione della rassegna ’Incontri con l’autore’, è stata organizzata da I Luoghi della Scrittura. A condurre l’incontro è stato il giornalista e scrittore Roberto Ippolito, che ha saputo guidare la conversazione con ritmo e profondità, alternando ironia e attenzione critica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it