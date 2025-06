Che fosse con una cravatta o che fosse con una parrucca non ho mai aderito ad un’unica identità in discoteca | la rivelazione di Edoardo Prati

Edoardo Prati, il giovane divulgatore appassionato di studi classici, conquista il pubblico con il suo inconfondibile stile: tra cravatte eleganti e parrucche stravaganti, sfida le convenzioni per condividere la sua passione. Dopo il successo del tour teatrale “Cantami d’Amore”, ora si esibisce con “Come è profondo il mare”, attraversando epoche e pensatori da Omero a moderni. Un universale ponte tra passato e presente, pronto a sorprenderci ancora.

Dopo il tour teatrale “Cantami d’Amore”, il 20enne Edoardo Prati è in giro per l’Italia con il nuovo “Come è profondo il mare” partendo dai versi di Omero, fino alla poesia contemporanea. Il divulgatore è un giovane appassionato di studi classici che ha trovato sui social un modo innovativo per condividere la sua passione. Dall’antica Grecia a Roma, fino ai grandi pensatori moderni, Edoardo offre ai suoi follower inediti spunti di riflessione. Da ottobre 2024 è ospite fisso a “ Che Tempo Che Fa ” condotto da Fabio Fazio sul Nove. Da gennaio è editorialista per La Repubblica e tiene una rubrica settimanale di interviste video per il sito della testata dal titolo “ La Periferia del Tempo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it