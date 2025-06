Che fine ha fatto Ibrahimovic? | botta e risposta in diretta sul Milan

Il Milan si prepara a rinascere: un nuovo ciclo, con Tare e Allegri in prima fila, mentre Ibrahimovic si allontana dal centro della scena. Ma tra tifosi e addetti ai lavori cresce il dibattito: chi difende l’ex stella svedese, sottolineando il suo impegno e la sua presenza sul campo. In questa fase di ricostruzione, le voci si intrecciano, e il futuro rossonero si disegna tra sfide e retroscena. Ma cosa riserverà davvero il destino di Ibra?

Il nuovo ciclo rossonero riparte da Tare e Allegri, mentre il dirigente svedese è ai margini. Ma qualcuno lo difende: “Ci ha messo la faccia” La stagione 2025-26 rappresenta una sorta di anno zero per il Milan. Quella passata è finita con la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna e con un ottavo posto in Serie A che hanno significato esclusione dalle coppe europee dopo nove anni. Il club rossonero ha deciso allora di voltare pagina, a partire da un nuovo direttore sportivo come Igli Tare ed un nuova allenatore come Massimiliano Allegri. Ora si attendono i colpi di mercato. Zlatan Ibrahimovic (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Che fine ha fatto Ibrahimovic?”: botta e risposta in diretta sul Milan

