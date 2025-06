Che cos’è il peperone cazzone protagonista di un siparietto su Rai 1

Il peperone “Cazzone” protagonista di un affascinante siparietto su Rai 1, porta alla ribalta una varietà antica e tradizionale della Campania. Riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale, questo peperone dolce, con la sua forma conico-allungata, racconta una storia secolare di coltivazione e passione locale. Scopriamo insieme le sue origini e il ruolo che ricopre nel patrimonio gastronomico italiano, un vero tesoro da preservare e valorizzare.

Il peperone “Cazzone” è una varietà antica di Capsicum annuum, riconosciuta come prodotto agroalimentare tradizionale (PAT) della Campania, coltivata storicamente nell’agro nocerino?sarnese, tra Nocera e Sarno. Introdotto in Europa nel XVI secolo, il peperone “Cazzone” è il risultato di una selezione operata da agricoltori locali: si tratta di un ecotipo dolce, senza piccantezza, con frutti dalla forma conico?allungata che possono raggiungere i 15–25?cm di lunghezza, con polpa spessa e un colore che varia dal verde (immaturo) al giallo o rosso maturo. È apprezzato per le qualità organolettiche, con utilizzo versatile in cucina – crudo, fritto, imbottito o grigliato. 🔗 Leggi su Cultweb.it