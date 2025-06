Che cosa ha detto Nordio sullo scudo penale e qual è il piano del governo per tutelare gli agenti

Il ministro Nordio ha recentemente chiarito che "non sarà uno scudo penale" per gli agenti coinvolti in reati, annunciando un piano innovativo volto a proteggere le forze dell'ordine senza compromettere la giustizia. La proposta include una riforma radicale dell'iscrizione automatica nel registro degli indagati, ormai considerata una condanna anticipata. Scopri come questa iniziativa mira a bilanciare tutela e responsabilità nel sistema di sicurezza italiano.

"Non sarà uno scudo penale". Lo ha assicurato il ministro della Giustizia in Aula dove ha spiegato il piano a cui sta lavorando la maggioranza per tutelare gli agenti indagati che hanno commesso reati nell'esercizio delle loro funzioni. Nordio punta a "una riforma radicale" dell'iscrizione automatica nel registro degli indagati, che a detta sua si sarebbe trasformata nel tempo in una "condanna anticipata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

