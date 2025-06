Chabot Juventus in netta risalita il difensore dello Stoccarda! Affare alla portata | cifre e dettagli della possibile trattativa

La Juventus accelera sul fronte difensivo: in crescita le quotazioni di Chabot dello Stoccarda, un nome caldo per rinforzare la retroguardia bianconera. Con esperienze in Italia e qualità notevoli, il centrale tedesco si sta avvicinando alla Juve, spinto anche da cifre e dettagli interessanti di una possibile trattativa. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui recenti sviluppi e le cifre potenziali dell’affare, un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Chabot Juventus, in netta risalita il difensore dello Stoccarda: gli ultimi aggiornamenti sul futuro del calciatore. Il calciomercato Juve si muove anche in difesa, con il nome di Chabot in netta risalita nelle ultime ore. Il centrale tedesco, attualmente in forza allo Stoccarda, è già conosciuto in Italia per le sue esperienze passate con Sampdoria e Spezia. Mancino, fisico e dotato di personalità , Chabot rappresenta un profilo interessante per rinforzare la linea arretrata della Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'operazione è considerata alla portata del club bianconero, con una valutazione attorno ai 15 milioni di euro.

