Cessione Rafa Marin si attende l’ultimo ok | le cifre

Il Napoli si prepara a cedere Rafa Marin, con l'ultimo via libera all'orizzonte. La trattativa è alle battute finali e le cifre dell'affare sono già pronte per essere investite, segnando un importante cambio di rotta nel calciomercato azzurro. Dopo il trionfo dello Scudetto, alcuni giocatori cercano nuove sfide e Rafa Marin potrebbe essere il primo a salutare. La prossima mossa del club sarà decisiva per definire il futuro dell’ex promessa spagnola.

Il Napoli è pronto a cedere Rafa Marin, si attende l'ultimo ok definitivo per chiudere la trattativa: le cifre dell'affare, pronte ad essere investite Il Napoli continua a lavorare intensamente al calciomercato in entrata, ma anche per quello in uscita. Alcuni calciatori non hanno convinto durante questa stagione, nonostante il trionfo del quarto Scudetto: per questo motivo, sono pronti a cambiare aria. Rafa Marin è uno tra questi: il centrale è arrivato l'estate scorsa dal Real Madrid per rimpiazzare Natan, ma Conte non lo ha ritenuto all'altezza della situazione e ha avuto uno scarsissimo minutaggio.

Il Villarreal non dimentica Rafa Marín - Il Villarreal dimostra di non dimenticare Rafa Marín, un talento che ha lasciato il segno nella sua difesa.

