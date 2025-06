Cessione Foggia salta la trattativa con la Building | Nessun riscontro formale alla nostra offerta

Il futuro del Calcio Foggia 1920 sembra più incerto che mai, dopo che la trattativa con la Building Company Srl è improvvisamente saltata. Dopo settimane di attesa e speranze alimentate dal silenzio, la nota ufficiale da Carate Brianza ha messo fine a ogni possibile svolta, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in uno stato di incertezza che richiede risposte e nuove strategie per il rilancio del club.

