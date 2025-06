Cesenatico passaggio di consegne al comando dell' Ufficio Circondariale Marittimo | arriva Emanuela Colì

Un momento di grande significato e tradizione si prepara a segnare il passaggio di consegne all'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico. Venerdì alle 10.30, in Piazza Spose dei Marinai, si svolgerà la cerimonia ufficiale che vedrà Emanuela Col236 prendere le redini del comando, mentre il Tenente di Vascelo Francesco Marzolla lascia Cesenatico dopo tre anni di dedizione e servizio, per intraprendere una nuova avventura.

