Cesena attacco tutto da reinventare Nodo Shpendi e scommessa Rao

L’attacco del Cesena si presenta come un vero e proprio rebus, da reinventare con creatività e strategia. Con un reparto ancora in fase di definizione, il lavoro del ds Filippo Fusco si fa arduo: trovare punte prolifiche e affidabili non è mai semplice, tanto più in un mercato complesso e costoso. Dopo i ritorni di Russo, La Gumina, Antonucci e Tavsan, la sfida è creare un reparto che possa davvero fare la differenza.

L'attacco bianconero, un reparto completamente da inventare. Senz'altro un lavoro non da poco per il ds Filippo Fusco visto che notoriamente trovare punte che garantiscono gol, per quanto nel calcio possano esistere questo tipo di garanzie, è difficile e costoso. Dopo il ritorno alla casa base di Flavio Russo (Sassuolo) e Antonino La Gumina (Sampdoria) oltre a quelli di Mirko Antonucci (Spezia) e Elayis Tavsan (Verona), non propriamente attaccanti ma spesso usati da Mignani come tali, la lista dei bomber al momento conta il solo Cristian Shpendi oltre a Roberto Ogunseye di ritorno dal prestito all'Arezzo per il quale si cercherà però un'altra sistemazione.

