cesare cremonini la prima volta allo stadio maradona di napoli photogallery

Cesare Cremonini torna a incantare il pubblico con il suo tour, questa volta nel cuore di Napoli allo Stadio Maradona, dove ha conquistato nuovamente il sold out. Dopo aver attraversato l’Italia con oltre 550 mila biglietti venduti, il cantautore bolognese continua a regalare emozioni intense e performance memorabili. La sua prima volta in questa cornice unica sarà ricordata per sempre: un’emozione che merita di essere condivisa. Ecco la photogallery che cattura l’essenza di una serata indimenticabile.

Il tour di Cesare Cremonini prosegue con un altro doppio sold out allo Stadio Maradona di Napoli, palco che il cantautore bolognese ha calcato ieri sera per la prima volta. Partito lo scorso 15 giugno dallo Stadio San Siro, l’artista di Alaska Baby ha collezionato tredici stadi sold out e oltre 550 mila biglietti venduti, confermandosi tra gli eventi live piĂą attesi dell’estate. Per il tour arrivato a tre anni di distanza dal precedente Cesare ha avuto sin dai primi live ospiti sul palco come Elisa, con la quale ha instaurato un importante sodalizio artistico presente nell’ultimo lavoro in studio nei brani Aurore Boreali, Ragazze Facili ed Un’Alba Rosa, oltre il singolo Nonostante Tutto, attualmente nell’AirPlay radiofonico e disponibile nelle piattaforme streaming presente nella setlist come intermezzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it