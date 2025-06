Cesa vietati abiti poco decorosi in Comune in estate Il sindaco | Norma di buon senso

In un'estate all'insegna del buon senso, il Comune di Cesa ha deciso di tutelare il decoro degli ambienti pubblici con un'ordinanza che regola l'abbigliamento. Da quest'anno, bermuda, canotte e ciabatte sono vietati in ufficio per garantire un ingresso più rispettoso e formale. Una scelta che mira a valorizzare il rispetto reciproco e l’immagine istituzionale, dimostrando come anche le piccole regole possano fare la differenza nel vivere civile.

Infradito, canotte e pantaloncini banditi dagli uffici comunali. Con un’ordinanza firmata dal sindaco di Cesa, Enzo Guida, entra in vigore dal 23 giugno al 30 settembre un vero e proprio codice estivo di abbigliamento per chi accede agli uffici pubblici. L’obiettivo? Garantire un ingresso “decoroso” agli ambienti istituzionali. Vietati bermuda, canotte e ciabatte per gli uomini; . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Cesa, vietati abiti “poco decorosi” in Comune in estate. Il sindaco: “Norma di buon senso”

In questa notizia si parla di: cesa - vietati - sindaco - abiti

Cesa, vietati abiti poco decorosi in Comune in estate. Il sindaco: Norma di buon senso; Cesa, ordinanza choc del sindaco Pd Guida: multe ai cittadini se accedono al municipio con abiti disinvolti. Rivolta social; Cesa niente canotte e shorts negli uffici comunali | scoppia la polemica sull’ordinanza anti-trasandati.

Abiti provocanti vietati: botta e risposta tra l'attore Gassman e il sindaco di Massa - Massa: vietati gli abiti provocanti, Gassman attacca il sindaco e ne chiede il ricovero Il nuovo regolamento del Comune prevede multe anche per chi mendica, l'attore romano ha lanciato un hastang ... Lo riporta it.blastingnews.com

Massa vieta gli abiti provocanti, Gassman "ricoverate il sindaco" - la Nazione - Massa vieta gli abiti provocanti, Gassman "ricoverate il sindaco" Cella: "Fai l'attore, va! Come scrive lanazione.it