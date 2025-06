Certificati a pagamento condannato un medico di base che aveva chiesto 30 euro | È istigazione alla corruzione

La recente decisione della Corte di Cassazione mette in luce con fermezza come chiedere denaro per rilasciare certificati medici di astensione dal lavoro costituisca un reato grave: l'istigazione alla corruzione. In un caso emblematico, un medico di base, che aveva richiesto 30 euro per attestati, è stato condannato, sottolineando l'importanza di rispettare l'etica professionale e la legalità. Questa sentenza rafforza il principio che la salute e la deontologia non sono mercanzia.

La Corte di Cassazione ha chiarito che chiedere denaro per rilasciare certificati medici di astensione dal lavoro configura un reato: quello di istigazione alla corruzione, in particolare. La sentenza dei Supremi giudici¬†√® arrivata relativamente al caso di un medico di base¬†che era stato. 🔗 Leggi su Today.it

