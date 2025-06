Cerreto Sannita sabato sera passeggiata tra archivi e memorie storiche

Preparati a immergerti in un viaggio affascinante tra le radici di Cerreto Sannita e Laurentini, dove storia e cultura si incontrano in una serata unica. Sabato sera, quattro archivi apriranno le porte a cittadini e visitatori, svelando memorie secolari attraverso quattro tappe guidate da esperti appassionati. Un’occasione imperdibile per riscoprire il patrimonio locale e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra preziosa identità culturale.

Comunicato Stampa Una serata speciale alla scoperta del patrimonio culturale locale con quattro tappe e altrettanti curatori Quattro archivi cerretesi e laurentini apriranno le porte durante una serata speciale dedicata alla riscoperta del nostro patrimonio storico e culturale. I quattro . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Cerreto Sannita, sabato sera passeggiata tra archivi e memorie storiche

In questa notizia si parla di: archivi - cerreto - sannita - sabato

Continua il nostro viaggio nel passato alla scoperta dei presidenti della Società Operaia di Cerreto Sannita in vista delle elezioni generali 2025. 16 Il sedicesimo presidente della nostra SOMS è stato il pittore Gabriele Di Leone, in carica per un terzo Vai su Facebook

Cerreto Sannita, sabato sera passeggiata tra archivi e memorie storiche; Luigino ciarlo Archivi; concerto a lume di candela Archivi.

Cerreto Sannita, sabato sera passeggiata tra archivi e memorie storiche - Cerreto Sannita, il 28 giugno passeggiata tra archivi con tappe alla Collegiata, Diocesi e Società Operaia. Segnala fremondoweb.com

Scuole paritarie: Cerreto Sannita, sabato l’Open day all’Istituto Sodo - Open day all’Istituto parificato Luigi Sodo di Cerreto Sannita - Si legge su agensir.it