Cerca di strangolare la compagna con il cavo del caricabatterie del cellulare | arrestato

Una notte di pura tensione a Perugia: un uomo di 29 anni ha tentato di strangolare la compagna con il cavo del caricabatterie, scatenando l'intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti prontamente, arrestando il responsabile per tentato omicidio aggravato, maltrattamenti e lesioni personali. Un episodio che evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di pericolo domestico, proteggendo le vittime e garantendo giustizia.

