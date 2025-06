Cerca di entrare in autostrada dalla carreggiata d' uscita guidava ubriaco e con patente revocata

Durante un normale controllo alla barriera autostradale di Riccione, la Polizia Stradale di Rimini ha scoperto un episodio sconcertante: un conducente ubriaco e con patente revocata aveva tentato di entrare in autostrada dalla corsia di uscita. Un gesto pericoloso che avrebbe potuto causare gravi incidenti. La loro prontezza ha evitato il peggio, evidenziando l'importanza della vigilanza sulla sicurezza stradale.

La Polizia Stradale di Rimini, durante un servizio di controllo al casello autostradale di Riccione, ha fermato nella serata di martedì (24 giugno) un’autovettura il cui conducente aveva tentato di accedere in A14 impegnando la carreggiata riservata ai veicoli in uscita, scongiurando una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

