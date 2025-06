Cep rapinatore armato di coltello assalta un negozio di prodotti per l' igiene

Un episodio di grande tensione scuote il quartiere Cep: un rapinatore armato di coltello ha fatto irruzione nel negozio Ingroshop di via Filippo Brunelleschi, minacciando un dipendente e portando via l'incasso. La polizia, che ha già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, sta lavorando per identificare e catturare il responsabile. Restate aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda che ha sconvolto la comunità locale.

Ha fatto irruzione nel negozio, ha brandito il coltello contro uno dei dipendenti e si è fatto consegnare l'incasso. Un rapinatore ha assaltato ieri pomeriggio il punto vendita Ingroshop di via Filippo Brunelleschi, al Cep. Sull'episodio indaga la polizia che ha acquisito le immagini riprese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: rapinatore - coltello - negozio - armato

