Centrosinistra domani iniziativa Onorato a Roma | obiettivo riunire i civici

Domani a Roma, il centrosinistra si riunisce per un appuntamento cruciale: Alessandro Onorato e i civici si coalizzano con l’obiettivo di trasformare il buon governo locale in una proposta politica nazionale capace di ampliare il campo del centrosinistra. Un momento di confronto e progettualità che potrebbe segnare una svolta strategica, rafforzando l’unità e la visione futura del fronte progressista. Restate sintonizzati per scoprire come questa iniziativa potrà influenzare il panorama politico italiano.

Trasformare il 'buon governo locale' in una nuova offerta politica nazionale per ampliare il campo del centrosinistra. Questo l'obiettivo dell'iniziativa organizzata domani, giovedì 26 giugno, a Roma da Alessandro Onorato, assessore capitolino e organizzatore della lista civica che tre anni fa contribuì alla vittoria di Roberto Gualtieri nella Capitale. L'appuntamento è alle 18.

