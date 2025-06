Centro per l’impiego | recruiting day a Lanciano martedì 1° luglio

Se sei alla ricerca di nuove opportunità lavorative o desideri ampliare il tuo team, non perdere l’appuntamento con il Recruiting Day a Lanciano! Martedì 1° luglio, presso il centro per l’impiego di via Ovidio 58, aziende abruzzesi e candidati si incontrano in un evento imperdibile organizzato dalla Regione Abruzzo. Un’occasione unica per creare connessioni, trovare talenti e dare impulso alla crescita economica locale. Non mancare!

Nuovo appuntamento dedicato alla ricerca di personale per le aziende abruzzesi organizzato dai centir per l'impiego della Regione Abruzzo. Martedì 1° luglio a Lanciano, nella sede del centro per l'impiego di via Ovidio 58, dalle ore 9 alle ore 13, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

