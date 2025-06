Centro di ascolto per la demenza dalla Fondazione donazione da 56mila euro

comunità e le istituzioni. Per affrontare questa complessa realtà, la Fondazione ha deciso di destinare 56mila euro alla creazione di un centro di ascolto dedicato, un presidio fondamentale per offrire supporto e informazioni a chi si confronta con la demenza. Un passo importante verso una società più inclusiva e consapevole, perché nessuno dovrebbe sentirsi solo di fronte a questa sfida.

La demenza non è solo un disturbo neurodegenerativo, ma una condizione che invade la quotidianità delle persone, erode le relazioni, mette alla prova la tenuta affettiva e organizzativa delle famiglie. Sempre più spesso, è anche una sfida collettiva, che interpella la sanità pubblica, le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

