Centri commerciali vendite in calo | ecco perché

I centri commerciali italiani affrontano un periodo di sfide, con vendite in calo e un trend negativo che si consolida nei primi mesi del 2025. Una situazione complessa che richiede analisi e strategie innovative per rilanciare il settore. Scopriamo insieme le cause di questa flessione e le opportunitĂ che potrebbero emergere per il futuro.

Milano, 25 giugno 2025 – I centri commerciali italiani, secondo i dati dei fatturati del mese di aprile 2025 registrano una flessione del -3,8% rispetto al corrispondente periodo del 2024, che porta ad un risultato progressivo lievemente negativo nei primi quattro mesi del 2025 (-2,3%). I dati del mese di aprile. Nel mese di aprile 2025 sono i segmenti cura della persona e salute, che ha registrato una crescita del +2,7%, e l'attivitĂ di servizi, in lieve aumento (+0,1%), a registrare andamenti positivi. Rispetto ad aprile 2024, il quarto mese dell'anno segna però un calo pari a -3,8%, determinato principalmente dall'andamento negativo di alcuni comparti che risentono maggiormente dei calendari.

Non solo non c'è il boom, ma i primi sei mesi segnano un calo. Tre analisti del settore – Marco Celani (Aigab); Andrea Napoli (Locare); Mario Breglia (Scenari Immobiliari) - ci aiutano a capire cosa è andato storto tra turismo religioso, crisi internazionali e strate

