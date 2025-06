Centola scopre ladri in casa e spara | 60enne confessa di aver occultato il cadavere di uno dei rapinatori

Una notte di tensione a Centola, dove un proprietario ha sparato ai ladri in casa, rivelando ora un inquietante segreto: ha occultato il cadavere di uno di loro. La sua confessione scuote la tranquilla comunità, tra misteri e domande irrisolte. Quanto si nasconde dietro questa drammatica vicenda? La risposta potrebbe cambiare ogni percezione di giustizia e vendetta.

Il proprietario dell'appartamento questa mattina ha confessato l'omicidio e l'occultamento di cadavere di uno dei 3 rapinatori. L'imprenditore aveva inizialmente raccontato agli inquirenti che i rapinatori si sarebbero dati alla fuga dopo la sparatoria. Anche un altro dei presunti rapinatori è stato colpito da un arma da fuoco e ora è ricoverato a Napoli. Il terzo ladro è in fuga L'articolo Centola, scopre ladri in casa e spara: 60enne confessa di aver occultato il cadavere di uno dei rapinatori proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Centola, scopre ladri in casa e spara: 60enne confessa di aver occultato il cadavere di uno dei rapinatori

In questa notizia si parla di: rapinatori - cadavere - centola - scopre

Scopre ladro in casa e lo uccide, poi nasconde il cadavere: choc in Cilento; Scopre ladro in casa e lo uccide, poi nasconde il cadavere; Ladri in casa, scende con un fucile e spara: un ferito.

Spara a rapinatori,indagato per omicidio e occultamento cadavere - È indagato per omicidio e occultamento di cadavere il proprietario della villetta alla periferia di Centola, in provincia di Salerno, dove domenica scorsa si sarebbe verificato un tentativo di rapina ... Secondo ansa.it

Indagato per omicidio il proprietario della villetta dove è morto un rapinatore a centola - A Centola, Salerno, un imprenditore spara durante una rapina in casa: un bandito albanese muore e il corpo viene occultato. Segnala gaeta.it