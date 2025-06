Centocinquanta giocatori da tutta Italia e dall’estero | Amelia freme per la quinta edizione del torneo internazionale di scacchi

Amelia si prepara ad accogliere centocinquanta giocatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, pronti a sfidarsi nella quinta edizione del prestigioso Torneo Internazionale di Scacchi. Questa tappa, seconda del Grand Prix dell’Umbria 2025, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle 64 case. Dal 11 al 13 luglio, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico di eccellenza strategica, dove si scriveranno nuove emozioni e si celebrerà l’arte degli scacchi.

