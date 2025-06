Cento fotografie esposte a Palazzo Braschi fino al 19 ottobre la mostra a Roma dell' artista che è stato anche capo fotografo di Vogue Francia

Scopri l’eleganza senza tempo di George Hoyningen-Huene, il celebre fotografo che ha plasmato la moda degli anni '20 e '30 a Parigi, collaborando con maison come Chanel e Balenciaga. Fino al 19 ottobre, Palazzo Braschi a Roma ospita la mostra “George Hoyningen-Huene. Art.Fashion.Cinema”, un viaggio visivo tra arte, moda e cinema che rende omaggio alla sua straordinaria carriera. Non perdere l’occasione di immergerti in questa esperienza unica.

R oma, 25 giu. (askanews) – Hoyningen-Huene negli anni Venti e Trenta a Parigi ha realizzato le immagini di moda di Chanel, Balenciaga, Schiaparelli, è stato capo fotografo di Vogue Francia negli anni del Surrealismo e orma Roma lo celebra con la mostra “George Hoyningen-Huene. Art.Fashion.Cinema”, a Palazzo Braschi fino al 19 ottobre. Leggi anche › Sul lago di Hangzhou. La sfilata Chanel Métiers d’Art vola in Cina Nel Museo di Roma sono esposte oltre 100 immagini distribuite in dieci sezioni differenti, con stampe al platino che esaltano lo stile elegante e sobrio del fotografo definito da Richard Avedon “un genio, il maestro di tutti noi”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cento fotografie esposte a Palazzo Braschi fino al 19 ottobre, la mostra a Roma dell'artista che è stato anche capo fotografo di Vogue Francia.

