Cena con delitto al Ristorante la Roccia a Zovon

Preparati a vivere un’esperienza unica tra intrighi, mistero e risate! Venerdì 18 luglio, il ristorante La Roccia a Zovon di Vo’ si trasforma nel palcoscenico di una cena con delitto interattiva: "Delitto in fattoria". Con le zie protagoniste e il vostro ingegno, scoprirete chi ha commesso il misfatto nella fattoria di Zio Tobia. Non mancare, perché...

VENERDI’ 18 LUGLIO vieni a divertirti con la nostra interattiva “cena con delitto”! Saremo a Zovon di Vo’ con lo show: “Delitto in fattoria”. Zia Maria, Zia Sofia e Zia Lucia vi porteranno fra lo loro terre, alla ricerca di un curioso delitto che ha coinvolto la fattoria di Zio Tobia! Sarete voi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

