Cena a corte settima edizione a villa Ottelio Savorgnan

Vivi un’esperienza unica alla settima edizione della Cena a Corte a Villa Ottelio Savorgnan, un affascinante viaggio nel passato tra storia, gusto e magia. Immergiti nella suggestiva atmosfera rinascimentale, circondato da dame e cavalieri, e lasciati trasportare dall’incanto di questa notte speciale. Preparati a scoprire i segreti di un’epoca affascinante, dove ogni dettaglio racconta una storia...

Settima edizione del picnic rinascimentale in compagnia del gruppo storico "La Corte di Giulietta". Nella spensierata atmosfera di una sera d'estate la giovane nobildonna Lucina Savorgnan (Giulietta), insieme al suo compagno Luigi da Porto (Romeo), ospita dame e gentiluomini nella sua antica.

In questa notizia si parla di: corte - settima - edizione - savorgnan

