Cellulari a scuola | oltre il divieto serve una responsabilità collettiva

L'uso smodato di cellulari a scuola richiede più di semplici divieti: è il momento di promuovere una responsabilità collettiva condivisa. Con le nuove disposizioni del Ministero, si riconosce che educare all’uso consapevole degli smartphone è un passo fondamentale per costruire un ambiente scolastico più attento e rispettoso. L'articolo Cellulari a scuola: oltre il divieto, serve una responsabilità collettiva sembra essere il punto di partenza per ripensare il ruolo della tecnologia nell'educazione.

inviata dal Prof. Franco Calcagno, Dirigente - Con la Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara estende il divieto di utilizzo degli smartphone anche alle scuole secondarie di secondo grado, allineandole a quanto già previsto per il primo ciclo con la Nota n. 5274 dell’11 luglio 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cellulari a scuola, Valditara propone all’Ue il divieto in classe: undici Paesi dicono "sì" - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha proposto all'Unione Europea un divieto dell'uso degli smartphone in classe.

