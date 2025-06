Celeste tra palco e… un piatto di verdure | la sua notte magica in stile ‘Parthenope’

una trattoria tipica per gustare un piatto di verdure che richiamasse la sua notte magica in stile Parthenope. La sua passione per la cultura e i sapori autentici si fonde così in un momento di convivialità , rendendo ancora più speciale questa serata di musica e poesia. Celeste Dalla Porta dimostra ancora una volta quanto sia importante vivere ogni esperienza con cuore e autenticità , anche lontano dall’applauso del palco.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo aver incantato il pubblico del Teatro Romano con la sua voce e il suo stile nella serata inaugurale del BCT Celeste Dalla Porta, al rientro in albergo, non aveva proprio voglia di andare a nanna. Ancora nel pieno di una carica adrenalinica ed evidentemente affamata dopo le fatiche del palco, la protagonista di ‘Parthenope’ ha chiesto allo staff del festival diretto da Antonio Frascadore, di fare un salto in centro a godersi la tranquillità notturna della città sannita ed un buon panino da mandare giù. Meta prescelta? Il mitico Caffè Le Streghe, dove il titolare Rino Di Domenico l’ha accolta, dopo lo stupore iniziale, con il solito proverbiale calore di chi sa che una star va nutrita prima di essere lasciata andare a nanna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Celeste, tra palco e… un piatto di verdure: la sua notte magica in stile ‘Parthenope’

In questa notizia si parla di: celeste - palco - stile - parthenope

“Lo ha fatto davvero”. Lucio Corsi fa impazzire l’Eurovision: il gesto sul palco è già virale (VIDEO) - Lucio Corsi ha lasciato il segno all'Eurovision Song Contest 2025 con un'esibizione sorprendente e originale.

Achille Lauro nella Fontana di Trevi con Celeste della Porta (Parthenope): è il video di Incoscienti giovani?.

Parthenope, chi ha firmato i look della protagonista interpretata da Celeste Dalla Porta - MSN - Nel film di Paolo Sorrentino è interpretata da Celeste Dalla Porta (giovane) e Stefania Sandrelli (adulta). Secondo msn.com

Celeste Dalla Porta, intervista all'attrice protagonista di Parthenope di Sorrentino - Solare eppur timida si presenta così, zainetto in spalla, la rivelazione dell’anno, Celeste Dalla Porta, 26 anni, protagonista di Parthenope il film di Paolo Sorrentino in uscita il 24 ottobre ... Si legge su elle.com