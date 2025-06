Celeste Dalla Porta si racconta al BCT Festival di Benevento 2025 | Sto vivendo un momento molto felice

Celeste Dalla Porta conquista il palco del BCT Festival di Benevento 2025, condividendo un momento di pura felicità. Ospite della prima serata della nona edizione, l’attrice, fresca del successo di Pathenope, si è aperta ai nostri microfoni, regalando emozioni e riflessioni profonde. Un’occasione unica per scoprire il suo percorso e la sua passione, che ci lascia con la voglia di saperne di più.

Celeste Dalla Porta è stata ospite della prima serata della nona edizione del BCT Festival di Benevento. Reduce dal successo di Pathenope, l'attrice si è raccontata ai nostri microfoni. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Celeste Dalla Porta si racconta al BCT Festival di Benevento 2025: "Sto vivendo un momento molto felice"

In questa notizia si parla di: celeste - porta - festival - benevento

A Vicenza Jazz 2025 l’omaggio a Rosa Parks con Celeste Dalla Porta - A Vicenza Jazz 2025, per rendere omaggio a Rosa Parks, si tiene la XXIX edizione di New Conversations, con il progetto “In the name of Rosa Parks”.

Da domani Campania - Benevento - BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione (24 - 29 giugno 2025) Ornella Muti, Diego Bianchi, Celeste Dalla Porta, Anna Foglietta, James Franco, Piero Chiambretti... Vai su Facebook

Torna il BCT Festival di Benevento: tra gli ospiti anche Celeste Dalla Porta e James Franco https://bestmovie.it/news/torna-il-bct-festival-di-benevento-tra-gli-ospiti-anche-celeste-dalla-porta-e-james-franco/933464/… Vai su X

Celeste Dalla Porta si racconta al BCT Festival di Benevento 2025: Sto vivendo un momento molto felice; BCT Festival di Benevento, debutto da sogno con Celeste Dalla Porta e l'omaggio ai maestri della musica da film; Bct, Celeste Dalla Porta incantata dal Teatro Romano.

Celeste Dalla Porta si racconta al BCT Festival di Benevento 2025: "Sto vivendo un momento molto felice" - Celeste Dalla Porta è stata ospite della prima serata della nona edizione del BCT Festival di Benevento. Scrive comingsoon.it

Celeste Dalla Porta protagonista al BCT Festival di Benevento: un incontro tra cinema e musica - Celeste Dalla Porta, attrice emergente, ha incantato il BCT Festival di Benevento con la sua esperienza in "Parthenope" e il desiderio di recitare in un musical, esprimendo il suo legame con Napoli. Lo riporta ecodelcinema.com