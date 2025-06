Celebrato ieri sera il cosiddetto Passaggio del Collare del Rotary Club Arezzo

Ieri sera, nella suggestiva cornice del ristorante La Doccia, si è svolto il tradizionale Passaggio del Collare del Rotary Club Arezzo, segnando il passaggio di testimone tra Giovanni Linoli e Roberto Francini. Un momento di grande emozione e spirito di servizio, simbolo dell’impegno continuo nel promuovere valori di solidarietà e leadership. Questo evento rappresenta un importante passo avanti per il club, che si prepara a nuove sfide e successi sotto la guida di Francini.

Arezzo, 25 giugno 2025 – fra il presidente uscente Giovanni Linoli e il presidente 2025-26 Roberto Francini che guiderà il club nell’annata 2025-26. Il presidente uscente del Rotary Club Arezzo, Giovanni Linoli ha avuto ovviamente il compito di condurre il partecipatissimo incontro - che si è tenuto ieri sera, 24 giugno presso il ristorante La Doccia - e al quale erano presenti molte autorità rotariane tra cui il Governatore Eletto del Distretto Giorgio Odello sempre molto vicino al Club, Alberto Papini, socio del Rotary Club Arezzo, che sarà Governatore 2026-27 e il Past Governor Alessandro Vignani anche lui socio del Club aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Celebrato ieri sera il cosiddetto “Passaggio del Collare” del Rotary Club Arezzo

