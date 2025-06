Cedolino pensioni 2025 cosa sono le Addizionali comunali e regionali? Calcolo acconto e saldo

Il cedolino pensioni 2025 rivela un dettaglio importante: le addizionali comunali e regionali. Questi piccoli prelievi locali, che si aggiungono all’IRPEF, variano a seconda di dove risiedi e incidono sull’importo netto della pensione. Ma cosa sono esattamente e come vengono calcolate? Scopriamo insieme il funzionamento di acconto e saldo di queste imposte, per avere sempre chiaro cosa aspettarsi sulla propria pensione.

Nel comunicare ai pensionati e pensionate ogni mese l’arrivo del cedolino pensione, l’INPS ricorda sempre che, in aggiunta alle trattenute a titolo di imposta Irpef, sono presenti anche le rate delle addizionali regionali e comunali, che incidono sempre sugli importi degli assegni. Si tratta di imposte locali che si sommano all’IRPEF e che variano da Regione a Regione, da Comune a Comune. In parole semplici, sono piccoli prelievi che l’INPS effettua ogni mese per conto degli enti locali, in base al reddito dichiarato. Si pagano in due momenti: una parte come acconto, un’altra come saldo. Nel 2025, queste trattenute continuano ad applicarsi come ogni anno. 🔗 Leggi su Leggioggi.it