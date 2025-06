C' è una scena post credit in F1 il film di corse con Brad Pitt?

Se il film "F1: il film di corse" con Brad Pitt ci ha insegnato qualcosa, è che le emozioni delle piste non finiscono mai. E ora, la domanda sorge spontanea: ci sarà una scena post-credit che ci lascerà col fiato sospeso? Con una trama avvincente tra GP e drammi personali, il film promette di regalarci sorprese memorabili. Rimanete sintonizzati, perché il turbo sta per scattare!

Ci sarò una scena post credit in F1? La nuova storia di corse tra un GP e l'altro è uno dei film più attesi dell'anno e un'ode a uno degli sport più emozionanti del mondo. Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, un pilota veterano che, dopo una promettente carriera negli anni '90 (che non lo ha portato dove pensava) e dopo aver trascorso un periodo sfortunato da pilota di supporto in piccole corse, viene richiamato in Formula 1 per evitare che il team di un suo vecchio collega debba chiudere bottega. Come in Top Gun: Maverick, che condivide il regista, F1 è una storia in cui due generazioni si uniscono per realizzare qualcosa di straordinario, ma anche per dimostrare che non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina e che un "vecchietto" può insegnare come pure imparare nuovi trucchi.