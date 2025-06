C' è una nuova casa dell' acqua a San Paolo | Continueremo a installarle in tutto il municipio

Il Municipio VIII di San Paolo si arricchisce di una nuova innovativa casa dell’acqua, posizione strategica tra via Efeso e via Corinto, di fronte al mercato Corinto. Inaugurata il 24 giugno, questa struttura moderna non solo fornirà gratuitamente acqua liscia e gassata, ma offrirà anche servizi di ricarica per dispositivi elettronici, migliorando la qualità della vita di residenti e visitatori. Continueremo a installare queste fondamentali risorse in tutto il municipio, promuovendo sostenibilità e comodità per tutti.

