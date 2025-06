CdS – Udinese ufficiale il rinnovo per Thauvin fino al 2026

Udinese fa la voce grossa nel calciomercato: Florian Thauvin ha rinnovato il suo contratto fino al 2026, confermando il suo ruolo chiave nella squadra. Arrivato nel gennaio 2023, il talento francese ha già lasciato il segno, consolidando il suo status di pilastro del progetto friulano. La sua permanenza rappresenta un’ottima notizia per i tifosi e una garanzia di qualità per la prossima stagione. E ora, pronti a scoprire cosa riserva il futuro?

2025-06-25 20:36:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Conferma importantissima in casa Udinese: Florian Thauvin ha rinnovato il suo contratto con il club. Il francese resterĂ con i friulani per un altro anno, fino a giugno 2026. Arrivato all’Udinese nel gennaio del 2023, è diventato fin da subito un elemento centrale per il progetto dell’Udinese. Nella stagione 2324 trascina la squadra alla salvezza all’ultima giornata, nonostante l’infortunio che gli ha fatto saltare l’ultima parte di campionato. Nella scorsa diventa il capitano e raggiunge gli 8 gol, record realizzativo per lui negli ultimi 5 anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com