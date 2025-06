Cdm acque libere nuotatori paralimpici incantano Alghero fra applausi e inclusione

L’incantevole cornice di Alghero ha fatto da sfondo a un evento emozionante e coinvolgente: i nuotatori paralimpici, veri protagonisti di passione e determinazione, hanno incantato il pubblico con le loro imprese in acque libere. Tra applausi e momenti di grande solidarietà, la terza Coppa del Mondo in Sardegna si è trasformata in una celebrazione dell’inclusione e del coraggio. Un’onda di ispirazione che lascia il segno, dimostrando che lo sport unisce e supera ogni limite.

(Adnkronos) – L'atmosfera tipicamente balneare di Alghero si è rivelata cornice perfetta per ammirare uno spettacolo unico: straordinari nuotatori paralimpici, veri giganti del nuoto in acque libere, che si sono dati battaglia per la terza Coppa del Mondo in Acque libere in Sardegna, ad Alghero, sulla battigia del Lido di San Giovanni. Atleti e atleti dai palmares straordinari, sono arrivati alla spicciolata e si sono dati appuntamento in un weekend di sport che ancora una volta ha emozionato i presenti, sbalorditi dalla forza e dalla caparbietà dei nuotatori. Cinque i vincitori nelle categorie in gara: nei 1500 maschili sventola la bandiera venezuelana per tributare i giusti onori a Jose Marichal Ivanosky.