Cavani delude al Mondiale per Club con il Boca Juniors | ha giocato 54 minuti in tre partite

Edinson Cavani, una vera leggenda del calcio, si è purtroppo trovato lontano dal suo splendore durante il Mondiale per Club con il Boca Juniors. Con soli 54 minuti giocati in tre partite e un'eliminazione prematura, la sua esperienza internazionale si è rivelata deludente. Per un attimo di gloria che tutti aspettavano, Cavani ha invece lasciato l’amaro in bocca ai tifosi e agli appassionati. Continua a leggere…

In questa notizia si parla di: cavani - mondiale - club - boca

