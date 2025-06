Cattolica studenti in campo sul caso Meazza

Gli studenti del Master in Giornalismo dell’Università Cattolica si sono messi in gioco, analizzando il futuro dello storico stadio di San Siro. Con entusiasmo e impegno, questi giovani cronisti stanno dando voce a un tema caldo per tifosi e cittadini, offrendo spunti innovativi e approfonditi. Il loro lavoro, disponibile su TalkMag 2025, promette di far riflettere e coinvolgere tutti gli appassionati: perché il calcio è molto più di uno sport, è cultura e identità.

Gli studenti del Master dell'Università della Cattolica in Giornalismo sono nel pallone. Ma no, cos'avete capito. Gli aspiranti cronisti, ormai giunti al secondo e ultimo anno del loro biennio, si sono cimentati in un'inchiesta sul futuro dello stadio di San Siro che si può vedere nell'apposito canale YouTube TalkMag 2025. Il titolo è tutto un programma: "A che stadio siamo". L'inchiesta, coordinata dai docenti della Scuola di giornalismo Giulia Dedionigi e Alessio Lasta, affronta a 360 gradi il caso Meazza, dal progetto di Milan e Inter di realizzare un nuovo stadio alle possibili ricadute sul quartiere di San Siro fino alle posizioni politiche in Comune e all'uso dell'impianto per i concerti estivi.

