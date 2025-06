Cattolica ex hotel in fiamme | evacuate 130 persone

Un incendio ha devastato l’ex hotel di Cattolica, in provincia di Rimini, costringendo all’evacuazione di 130 persone tra ospiti e residenti. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La rapidità dell’intervento ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta il valore della prontezza e del coraggio dei soccorritori. La situazione rimane sotto controllo, ma l’incendio ha lasciato una ferita aperta nella comunità locale.

Cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Cattolica, in provincia di Rimini, per spegnere un incendio in un hotel in disuso. In seguito all'intervento, sono state evacuate per precauzione 130 persone da 2 alberghi e da 4 case vicine.

