Cattivi odori la rabbia dei residenti Ma l’impianto biomasse è spento

Cattivi odori nel paese e continue proteste dei residenti. L' ordinanza sindacale del 7 maggio scorso disponeva la sospensione dell'attività dell' impianto a biomasse della Verdenergia - Società cooperativa agricola in via dell'Industria a Polverigi. In questo lasso di tempo però i residenti hanno continuato a segnalare odori forti provenienti dall'impianto tanto da spingere a un ulteriore controllo. A portare di nuovo il caso in Consiglio comunale tramite interrogazione al sindaco dal gruppo di minoranza Noi per Polverigi. Dalla risposta emerge che il controllo del rispetto delle prescrizioni è stato affidato all'Ast di Ancona che ha effettuato un sopralluogo il 23 maggio, accertando la cessazione della produzione di energia elettrica.