Catherine Deneuve è una cantante al suo ultimo concerto in Giappone | da qui parte il viaggio di Spirit World - La Festa delle Lanterne

Catherine Deneuve e una cantante all'ultimo concerto in Giappone sono solo l'inizio di un viaggio straordinario: quello di Spirit World – La festa delle lanterne. Un film che indaga uno dei misteri più antichi dell’umanità: cosa accade dopo la morte? Il regista Eric Khoo ci guida in questa affascinante esplorazione, presentata in anteprima esclusiva. Prepariamoci a scoprirne di più, perché il mistero ci attende...

Un film che esplora una delle domande più antiche dell’umanità: cosa accade dopo la morte? A provare a rispondere a questa ricerca incessante dell’umanità, prova il cineasta di Singapore Eric Khoo con il suo Spirit World – La festa delle lanterne, di cui vi mostriamo in anteprima esclusiva un video. La pellicola, presentata alla Festa del Cinema di Roma 2024 e che arriva nelle sale dal 26 giugno con Europictures, ha per protagonista una magnetica Catherine Deneuve. Qui nei panni di una cantante francese sul finire della carriera. Che inaspettatamente passa dall’altra parte. La trama di “Spirit World – La Festa delle Lanterne”. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Catherine Deneuve è una cantante al suo ultimo concerto in Giappone: da qui parte il viaggio di "Spirit World - La Festa delle Lanterne"

In questa notizia si parla di: spirit - world - catherine - deneuve

Catherine Deneuve torna al cinema con Spirit World – La Festa delle Lanterne, dal 26 giugno 2025 - Catherine Deneuve, icona del cinema europeo, torna trionfalmente sul grande schermo con "Spirit World – La Festa delle Lanterne", una straordinaria esplorazione tra vita e Aldilà.

La vita è un viaggio che non finisce mai #SpiritWorld- La Festa delle Lanterne, di Eric Khoo con Catherine Deneuve, arriva in anteprima domenica 22 giugno al cinema #4Fontane alle 11.15 Biglietti disponibili online e in biglietteria: https://www.circuitocine Vai su Facebook

Spirit World - La Festa delle Lanterne con Catherine Deneuve: il video; Spirit World: la recensione del film con Catherine Deneuve in viaggio per il Giappone; Catherine Deneuve è lo spirito del cinema.

Una magnetica Catherine Deneuve nell’aldilà giapponese di “Spirit World – La Festa delle Lanterne” - Catherine Deneuve è una cantante al suo ultimo concerto in Giappone: da qui parte il viaggio di "Spirit World - Si legge su amica.it

Spirit World: la recensione del film con Catherine Deneuve in viaggio per il Giappone - Spirit World La festa delle lanterne la recensione del dramma esistenziale del singaporiano Eric Khoo ambientato in Giappone con Catherine Deneuve protagonista ... Si legge su comingsoon.it