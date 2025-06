Caterina Ferri torna in radio con L’Amore è forte | online l’album dedicato a Don Backy

Caterina Ferri torna in radio con il suo nuovo singolo "L’Amore è forte", un brano intenso e coinvolgente tratto dall’album dedicato a Don Backy. Questa canzone nasce da un angolo profondo dell’anima, dove l’amore sboccia improvviso, travolgendo emozioni e confusione. Dal 23 giugno 2025, "L’Amore è forte" si fa ascoltare, regalando agli appassionati un pezzo che celebra la forza e la passione dell’amore.

"L'Amore è forte" è il nuovo singolo di Caterina Ferri, brano estratto dall'album "Caterina Ferri canta Don Backy (Questo sconosciuto)" (IMCArtist First), una canzone che nasce da dentro, da quell'angolo profondo dove l'amore arriva all'improvviso, senza chiedere permesso. "L'Amore è forte": una canzone intensa tra emozione e confusione. Dal 23 giugno 2025 è in rotazione radiofonica il nuovo singolo "L'Amore è forte", firmato dalla cantante e attrice toscana Caterina Ferri. Il brano anticipa l'uscita del progetto discografico "Caterina Ferri canta Don Backy (Questo sconosciuto)", pubblicato da IMC Artist First, già disponibile sulle principali piattaforme digitali.

Caterina Ferri torna in radio con "L'Amore è forte": online l'album dedicato a Don Backy

