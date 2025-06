Caterina Balivo si giustifica su Alvaro Vitali | Quello che è successo ieri era inimmaginabile

Un episodio incredibile e difficile da dimenticare ha segnato la puntata di ieri di “La Volta Buona” condotta da Caterina Balivo. L’ospite, Stefania, ex moglie di Alvaro Vitali, ha condiviso momenti carichi di emozione e tristezza, mentre il pubblico si chiedeva come poter affrontare un evento così inaspettato. La conduttrice si è subito giustificata, riconoscendo la delicatezza del momento e cercando di offrire conforto in un momento così complesso.

La Volta Buona archivia in fretta e furia quanto successo nella puntata di ieri, con ospite l’ex moglie di Alvaro Vitali, scomparso qualche ora dopo. Proprio per questa ragione ciò che è andato in onda nella trasmissione condotta da Caterina Balivo ha poi assunto contorni ancor più tristi. Quello che è successo ieri era inimmaginabile, altrimenti la stessa Stefania non sarebbe stata qui sono le parole piuttosto tese e lette sul gobbo da parte della conduttrice in apertura della puntata di oggi. Lo si intuisce da una certa agitazione con cui le pronuncia, non a caso scambiando Stefania Corona con Stefania Rocca e sostenendo più volte che quanto successo ieri era “ immaginabile “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Caterina Balivo si giustifica su Alvaro Vitali: “Quello che è successo ieri era inimmaginabile”

