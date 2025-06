Caterina Balivo rompe il silenzio sulle polemiche dopo la morte di Alvaro Vitali

Caterina Balivo rompe il silenzio sulle polemiche scatenate dalla sua trasmissione dopo la tragica scomparsa di Alvaro Vitali. Una sola puntata ha acceso un incendio di critiche, scaturite da un'intervista con Stefania Corona, ex moglie dell’attore, andata in onda prima della sua morte. La tv, spesso teatro di emozioni forti, si trova ancora una volta al centro di dibattiti che interrogano il confine tra memoria e polemica.

News TV. È bastata una puntata per accendere la bufera. A poche ore dalla morte di Alvaro Vitali, la trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo su Rai Uno, è finita nel mirino delle critiche. Tutto è nato da un'intervista andata in onda proprio il giorno precedente al decesso dell'attore, che ha visto ospite Stefania Corona, ex moglie di Vitali. Un momento televisivo che in altre circostanze sarebbe sembrato solo nostalgico o confidenziale, ma che il destino ha trasformato in qualcosa di molto diverso. Le parole della ex moglie e l'incredibile coincidenza.

