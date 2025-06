Caterina Balivo per Alvaro Vitali | Morte inimmaginabile altrimenti Stefania Corona non sarebbe stata qui

Un gesto di grande sensibilità e rispetto nel ricordare un artista amatissimo come Alvaro Vitali. Caterina Balivo, con la sua spontaneità, ha voluto onorare la sua memoria, sottolineando l'importanza di un momento così delicato per tutti. La sua sincera riflessione ci invita a riflettere sul valore della vita e sul dolore che la perdita improvvisa può lasciarci. Continua a leggere per scoprire le emozioni di questa giornata memorabile.

Caterina Balivo ha aperto la puntata di La Volta Buona con un omaggio ad Alvaro Vitali. Dopo l'intervista all'ex moglie dell'attore, Stefania Corona, andata in onda poche ore prima della scomparsa di Vitali, la conduttrice ha voluto fare chiarezza: "Quello che è successo ieri era inimmaginabile, altrimenti la stessa Stefania non sarebbe stata qui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

